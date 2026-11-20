Посмотреть спектакль-комедию "Виталя" в ДК "Энергетик" в Дзержинском, сходить всей семьей на музыкально-цирковое шоу "Буратино" или посетить Музей времени и часов могут москвичи 20 ноября.

В спектакле "Виталя" с участием Марата Башарова, Натальи Бочкаревой и Екатерины Волковой расскажут историю о ремонте, который обернулся чередой неожиданных событий из-за одной лжи. В шоу "Буратино" представят классический сюжет с акробатическими, танцевальными и музыкальными номерами.

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