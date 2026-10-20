Общественная палата отнесла электровелосипеды курьеров к мопедам по характеристикам

Курьеры на мощных электровелосипедах должны передвигаться по проезжей части, а не по тротуарам. Об этом заявили в Общественной палате.

По характеристикам такая техника соответствует категории мопедов: ее мощность превышает 250 ватт, а скорость может быть выше 25 километров в час. Поэтому курьеры должны соблюдать правила дорожного движения и ездить в шлемах.

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