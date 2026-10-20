В Москве с 7 ноября заработают 4 новых участка выделенных полос

С 7 ноября в Москве заработают 4 новых участка выделенных полос. Их общая протяженность составит 1,5 километра, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Полосы появятся на Старокачаловской улице, улице Хачатуряна, Боровском шоссе и при заезде на Ховринский путепровод. Они охватят 16 маршрутов, в том числе магистральные, ночные и областные, которыми в будни пользуются более 100 тысяч пассажиров. На улице Хачатуряна и Боровском шоссе время в пути сократится вдвое.

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