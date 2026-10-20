Два железнодорожных переезда временно закроют в Подмосковье 21 и 22 октября

В Подмосковье временно ограничат движение на двух железнодорожных переездах из-за ремонтных работ. На станции Лобня с 08:00 до 23:00 21 октября и с 06:00 до 20:00 22 октября организуют реверсивное движение.

С 23:00 21 октября до 06:00 22 октября переезд полностью закроют. Объехать участок можно будет по Северному обходу Лобни.

Кроме того, 22 октября с 10:00 до 14:00 закроют переезд на станции Дрезна в городском округе Орехово-Зуево. Водителям предложат объезд через железнодорожный переезд в деревне Кабаново. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.