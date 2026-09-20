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20 сентября, 23:00

Политика

Самая высокая явка в Москве зафиксирована в Центральном округе

Самая высокая явка в Москве зафиксирована в Центральном округе

Эксперт назвал повышение благосостояния главным запросом избирателей

Активность москвичей на выборах в Госдуму превысила показатели 2021 года

Политолог заявил, что высокая явка подтверждает легитимность системы власти

Явка на выборах в Госдуму на момент закрытия участков составила 56,7%

Собянин заявил о рекордной явке на выборах в Москве

Явка на выборах в Москве превысила 51%

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На выборах в Госдуму обработали 13,88% протоколов

"Единая Россия" набирает 57,27% голосов по предварительным результатам выборов

Самая высокая явка в Москве зафиксирована в Центральном одномандатном округе, где показатель составил почти 55,5%. В Перовском округе проголосовали 53,81% избирателей, в Чертановском около 52,8%. Всего явка в России составила почти 57%, а в Москве превысила 51%.

В Госдуму избирают депутатов по партийным спискам и одномандатным округам. Для прохождения по партийным спискам необходимо преодолеть 5% барьер. По предварительным данным, в Люблинском округе лидирует Петр Толстой, в Медведковском Александр Шелковой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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