Самая высокая явка в Москве зафиксирована в Центральном округе

Самая высокая явка в Москве зафиксирована в Центральном одномандатном округе, где показатель составил почти 55,5%. В Перовском округе проголосовали 53,81% избирателей, в Чертановском около 52,8%. Всего явка в России составила почти 57%, а в Москве превысила 51%.

В Госдуму избирают депутатов по партийным спискам и одномандатным округам. Для прохождения по партийным спискам необходимо преодолеть 5% барьер. По предварительным данным, в Люблинском округе лидирует Петр Толстой, в Медведковском Александр Шелковой.

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