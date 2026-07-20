Эксперт заявила, что глагол "махаю" признали литературной нормой только в одном словаре

Глагол "махаю" признали литературной нормой только в одном словаре. Об этом заявила кандидат филологических наук, редактор, преподаватель Медиа Института телевидения и радиовещания "Останкино" Анна Постар.

По словам эксперта, в словарях, которые рекомендованы министерством просвещения для тех случаев, когда русский язык используется как государственный язык Российской Федерации, ничего пока не изменилось. Филолог считает, что использование глагола "махаю" – это не новая норма, а просто частное мнение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.