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20 июля, 17:15

Общество

Эксперт заявила, что глагол "махаю" признали литературной нормой только в одном словаре

Эксперт заявила, что глагол "махаю" признали литературной нормой только в одном словаре

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Глагол "махаю" признали литературной нормой только в одном словаре. Об этом заявила кандидат филологических наук, редактор, преподаватель Медиа Института телевидения и радиовещания "Останкино" Анна Постар.

По словам эксперта, в словарях, которые рекомендованы министерством просвещения для тех случаев, когда русский язык используется как государственный язык Российской Федерации, ничего пока не изменилось. Филолог считает, что использование глагола "махаю" – это не новая норма, а просто частное мнение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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