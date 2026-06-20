20 июня, 20:30Транспорт
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 июня
На Рублево-Архангельской линии метро провели технический пуск первого участка. Поезда проехали от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева".
Три новых автобусных маршрута заработали между Москвой и областью. В автобусах – климат-контроль, зарядки для гаджетов и медиапанели.
В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ, войдя через пункт быстрого питания без металлоискателя. Погибла одна женщина, не менее пяти человек пострадали.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.