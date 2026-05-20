Почти 70% школьников ждут в подарок 100 тысяч рублей после выпускного

Почти 70% школьников рассчитывают получить на окончание школы не меньше 100 тысяч рублей, каждый третий мечтает о сумме свыше полумиллиона. Только треть родителей готовы потратить больше 100 тысяч рублей, большинство считают разумным подарок в пределах от 10 до 50 тысяч рублей.

Родители часто выставляют условия поощрения, например, если баллов хватит для поступления на бюджет. В Московской области выпускники, сдавшие два и более предметов на 100 баллов, могут получить 100 тысяч рублей.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург сообщил, что ничего порочного в поощрении стараний ребенка нет, но платить за оценки не нужно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.