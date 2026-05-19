В Москве спрогнозировали лето теплее нормы на 1-2 градуса

В Москве лето 2026 года будет теплее климатической нормы примерно на 1-2 градуса. По словам ведущего специалиста центра погоды “Фобос” Евгения Тишковца, в ближайшие дни в столице сохранятся температурные рекорды. Воздух будет прогреваться почти до 30 градусов, а к выходным жара начнет спадать.

Он отметил, что лето ожидается умеренно теплым, без изнуряющей жары и сильного холода, а количество осадков останется в пределах нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.