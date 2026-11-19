19 ноября, 18:15Общество
Синоптики прогнозируют туман и ухудшение видимости в Московском регионе
Синоптики прогнозируют туман и ухудшение видимости в Московском регионе. Из-за этого объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 19 ноября.
По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, утром высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 4 сантиметров. Это самый высокий показатель нынешней осени, но на 2 сантиметра ниже климатической нормы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.