Синоптики прогнозируют туман и ухудшение видимости в Московском регионе. Из-за этого объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 21:00 19 ноября.

По данным ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, утром высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ достигла 4 сантиметров. Это самый высокий показатель нынешней осени, но на 2 сантиметра ниже климатической нормы.

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