В МАМТ прошла премьера балета "Вишневый сад"

На сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) состоялась премьера балета "Вишневый сад" по мотивам пьесы Антона Чехова. Главную партию Раневской исполнила прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Особенность постановки в том, что над спектаклем работали сразу два хореографа: два акта представляют собой два разных взгляда на события чеховской пьесы. Художником по костюмам выступила Светлана Тегин.

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