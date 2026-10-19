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19 октября, 16:15

Культура

Две детские школы искусств открылись после реставрации в Хамовниках

Две детские школы искусств открылись после реставрации в Хамовниках

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В Хамовниках после реставрации открыли историческое здание Поливановской гимназии, в котором разместились две детские школы искусств. В здании обновили фасад и кровлю, восстановили элементы декора, лепнину, росписи на потолках и сводах, паркетные полы и чугунную лестницу.

Сейчас в школах обучаются более 1,2 тысячи детей. Они изучают живопись, фортепиано, игру на духовых и ударных инструментах и другие дисциплины. Для выступлений предусмотрен большой концертный зал, который по акустическим характеристикам входит в число лучших камерных залов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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