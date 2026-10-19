Сообщения о волках поступали из Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры

Сообщения о появлении волков поступали из Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры, а также из Одинцова, Луховиц, Волоколамска, Истры и Можайска. В Комитете лесного хозяйства Московской области подчеркнули, что массового нашествия хищников нет.

Осенью волки активнее перемещаются между регионами в поисках пищи и могут выходить к населенным пунктам из-за запаха бытовых отходов. При встрече с хищником специалисты советуют не убегать, не поворачиваться к нему спиной и не делать резких движений.

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