Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 12:30

Общество

Сообщения о волках поступали из Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры

Сообщения о волках поступали из Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры

Не менее 10 встреч с волками зафиксировали в Подмосковье с начала осени

Комитет лесного хозяйства опроверг сообщения о нашествии волков в Подмосковье

Женщина оставила кота в переноске в подъезде дома на юге Москвы

На востоке столицы неравнодушные жители спасают кота

Лебедя с поврежденной лапой заметили в Печатниках

Волков стали замечать в разных городах Подмосковья

Жители Подмосковья стали чаще замечать волков

"Новости дня": огари стали одной из главных достопримечательностей парка "Царицыно"

Кошка оказалась внутри витрины среди игрушек в московском магазине

Сообщения о появлении волков поступали из Талдома, Дмитрова, Серпухова и Шатуры, а также из Одинцова, Луховиц, Волоколамска, Истры и Можайска. В Комитете лесного хозяйства Московской области подчеркнули, что массового нашествия хищников нет.

Осенью волки активнее перемещаются между регионами в поисках пищи и могут выходить к населенным пунктам из-за запаха бытовых отходов. При встрече с хищником специалисты советуют не убегать, не поворачиваться к нему спиной и не делать резких движений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоРоман КарловНаталия ШкодаАрина Устюкова

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика