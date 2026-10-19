Движение ограничили в нескольких районах Москвы

В нескольких районах Москвы действуют ограничения движения. На 4 месяца перекрыли две полосы в районе Проектируемого проезда № 1077 недалеко от метро "Терехово". Там проводят инженерные работы, которые также затронули улицу Нижние Мневники.

На Кировоградской улице закрыта одна из двух полос. Ограничения действуют с 08:00 до 17:00, парковка запрещена до 30 октября. Еще одну полосу перекрыли на проспекте Генерала Дорохова. Изменения движения также затронули улицы Радужную и Летчика Бабушкина.

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