Не менее 10 встреч с волками зафиксировали в Подмосковье с начала осени

С начала осени в Подмосковье зафиксировали не менее 10 встреч человека с волками. По словам экспертов, выходы хищников к населенным пунктам связаны с сезонной миграцией и поиском пищи перед зимой. Животных привлекают несанкционированные свалки и бытовой мусор.

В охотничьих хозяйствах Талдомского и Луховинского районов отстреляли по три волка. По данным представителя Московского общества охотников и рыболовов, в других районах области ранее также отстреливали по одному или два хищника.

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