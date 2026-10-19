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19 октября, 11:15

Политика

Не менее 10 встреч с волками зафиксировали в Подмосковье с начала осени

Не менее 10 встреч с волками зафиксировали в Подмосковье с начала осени

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С начала осени в Подмосковье зафиксировали не менее 10 встреч человека с волками. По словам экспертов, выходы хищников к населенным пунктам связаны с сезонной миграцией и поиском пищи перед зимой. Животных привлекают несанкционированные свалки и бытовой мусор.

В охотничьих хозяйствах Талдомского и Луховинского районов отстреляли по три волка. По данным представителя Московского общества охотников и рыболовов, в других районах области ранее также отстреливали по одному или два хищника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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