Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 сентября

Общая явка на выборы по стране, по данным ЦИК на 20:00, составила 48,8%. В Москве этот показатель достиг 35,3%.

Доступ к мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в Москве закроется 20 сентября. Проводы десницы святителя Спиридона состоятся в 14:00, занять очередь можно будет только до 10:00.

Тысячи мотоциклистов проехали по Садовому кольцу и финишировали на проспекте академика Сахарова, где прошел масштабный фестиваль. Для гостей подготовили выступления звезд и артистов проекта "Музыка в метро".

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