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19 сентября, 20:45

Политика

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 сентября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 19 сентября

Онлайн-голосование на выборах продолжается на mos.ru в круглосуточном режиме

Большинство москвичей выбрали электронное голосование

Явка на выборы в РФ составила 40,24% к вечеру 19 сентября

Порядка 500 электоральных экспертов посетят Общественный штаб по наблюдению за выборами

В России явка на выборы составила 39,4% к вечеру 19 сентября

Явка на выборах в России превысила 39%

В Общественном штабе сообщили об отсутствии нарушений на выборах в Москве

МГИК: в голосовании на выборах в Москве приняли участие более 2,8 млн человек

Явка на выборах в Госдуму достигла почти 39%

Общая явка на выборы по стране, по данным ЦИК на 20:00, составила 48,8%. В Москве этот показатель достиг 35,3%.

Доступ к мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в Москве закроется 20 сентября. Проводы десницы святителя Спиридона состоятся в 14:00, занять очередь можно будет только до 10:00.

Тысячи мотоциклистов проехали по Садовому кольцу и финишировали на проспекте академика Сахарова, где прошел масштабный фестиваль. Для гостей подготовили выступления звезд и артистов проекта "Музыка в метро".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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