19 сентября, 18:30Политика
Порядка 500 электоральных экспертов посетят Общественный штаб по наблюдению за выборами
Порядка 500 международных наблюдателей и электоральных экспертов, как ожидается, посетят Общественный штаб по наблюдению за выборами во все три дня голосования.
Штаб обеспечивает контроль на каждом этапе процесса – от подготовки до подведения итогов. Наблюдение ведется как за электронным голосованием, так и за избирательными участками с применением видеофиксации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.