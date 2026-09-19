Порядка 500 электоральных экспертов посетят Общественный штаб по наблюдению за выборами

Порядка 500 международных наблюдателей и электоральных экспертов, как ожидается, посетят Общественный штаб по наблюдению за выборами во все три дня голосования.

Штаб обеспечивает контроль на каждом этапе процесса – от подготовки до подведения итогов. Наблюдение ведется как за электронным голосованием, так и за избирательными участками с применением видеофиксации.

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