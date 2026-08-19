Математика возглавила рейтинг самых трудных предметов в начальной школе

Стало известно, какие предметы считаются самыми сложными для учеников начальной школы. Согласно шкале трудности, разработанной специалистами, на первом месте оказалась математика. Она получила 8 баллов из 10 возможных.

Вторую строчку разделили русский и иностранный языки, набравшие по 7 баллов. Далее следуют информатика и окружающий мир (5 баллов). Легче всего детям даются физкультура, ИЗО и труд.

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