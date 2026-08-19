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19 августа, 11:45

Общество

Ученый назвал редкой находкой обнаружение саркофага князя Дмитрия Донского

Ученый назвал редкой находкой обнаружение саркофага князя Дмитрия Донского

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Обнаружение мощей князя Дмитрия Донского и представителей династии Рюриковичей Даниловичей стало исключительным событием для отечественной истории и науки. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова Денис Пежемский.

По его словам, подобные находки крайне редки. Ранее экспертиза подтвердила подлинность останков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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