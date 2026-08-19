Ученый назвал редкой находкой обнаружение саркофага князя Дмитрия Донского

Обнаружение мощей князя Дмитрия Донского и представителей династии Рюриковичей Даниловичей стало исключительным событием для отечественной истории и науки. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова Денис Пежемский.

По его словам, подобные находки крайне редки. Ранее экспертиза подтвердила подлинность останков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.