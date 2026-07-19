Бывший танцор Булановой призвал певицу прекратить оскорблять экс-коллег

Конфликт между исполнительницей Татьяной Булановой и ее бывшей танцевальной командой получил новое развитие. Певица в недавнем интервью заявила, что подтанцовка работала "спустя рукава". Экс-танцор артистки Дмитрий Берегуля опубликовал по этому поводу видеообращение в соцсетях.

Берегуля напомнил, что много лет его команда "устраивала звезду". Именно поэтому он попросил не бросать тень на труд танцоров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

