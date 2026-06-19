Российским туристам объяснили, куда обращаться при отмене или переносе авиарейса

Порядок действий туриста при отмене или переносе авиарейса зависит от способа бронирования поездки. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Если путешественник организовал поездку самостоятельно, решать все вопросы с билетами ему придется напрямую с перевозчиком. Если же поездка оформлена через туроператора, обращаться нужно в туристическую компанию. Она будет заниматься перебронированием билетов, продлением проживания и переносом сроков поездки.

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