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19 июня, 18:15

Транспорт

Российским туристам объяснили, куда обращаться при отмене или переносе авиарейса

Российским туристам объяснили, куда обращаться при отмене или переносе авиарейса

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Порядок действий туриста при отмене или переносе авиарейса зависит от способа бронирования поездки. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Если путешественник организовал поездку самостоятельно, решать все вопросы с билетами ему придется напрямую с перевозчиком. Если же поездка оформлена через туроператора, обращаться нужно в туристическую компанию. Она будет заниматься перебронированием билетов, продлением проживания и переносом сроков поездки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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