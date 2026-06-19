19 июня, 09:15Общество
HR-эксперт рассказала о правилах оформления командировок при задержке авиарейсов
При задержке или отмене авиарейса командировка может быть официально продлена, сообщила директор HR-компании Алена Старовойт. Работодатель обязан оплатить дополнительные ночи в отеле и выплатить суточные.
Эксперт отметила, что важно сразу сообщить работодателю о переносе рейса и отправить необходимые документы: уведомления авиакомпании, посадочные талоны и чеки за проживание и питание.
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