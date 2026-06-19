Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 06:30

Экономика

Цена золота начала снижаться после роста на фоне ближневосточного конфликта

Цена золота начала снижаться после роста на фоне ближневосточного конфликта

Банк России рассмотрит вопрос по ключевой ставке 19 июня

Эксперт оценил влияние сделки США и Ирана на российскую нефтяную отрасль

ЦБ может снизить ключевую ставку до 14% 19 июня

"Деньги 24": индекс Мосбиржи обновил минимум с 2024 года

"Деньги 24": Иран возобновил экспорт нефти через Ормузский пролив

"Деньги 24": в НСПК рассказали, как можно вывести из оборота карты Visa и Mastercard

Россия и страны АСЕАН договорились о сотрудничестве в области энергетики

"Деньги 24": индекс Мосбиржи опустился до минимума за 1,5 года

"Деньги 24": годовая инфляция в России ускорилась до 5,6%

Цена золота после роста на фоне ближневосточного конфликта перешла к снижению. В начале месяца стоимость драгоценного металла вернулась к уровням, которые наблюдались около полугода назад.

Эксперты отмечают, что золото остается одним из традиционных защитных активов, поэтому его обесценивание до нуля маловероятно. Специалисты напоминают, что золото относится к биржевым инструментам, стоимость которых может как расти, так и снижаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоЕгор БедуляПолина БрабецЕвгений Беляков

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика