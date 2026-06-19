Цена золота начала снижаться после роста на фоне ближневосточного конфликта

Цена золота после роста на фоне ближневосточного конфликта перешла к снижению. В начале месяца стоимость драгоценного металла вернулась к уровням, которые наблюдались около полугода назад.

Эксперты отмечают, что золото остается одним из традиционных защитных активов, поэтому его обесценивание до нуля маловероятно. Специалисты напоминают, что золото относится к биржевым инструментам, стоимость которых может как расти, так и снижаться.

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