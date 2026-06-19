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19 июня, 07:30

Экономика

Банк России рассмотрит вопрос по ключевой ставке 19 июня

Банк России рассмотрит вопрос по ключевой ставке 19 июня

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Вопрос по ключевой ставке будут рассматривать в Банке России 19 июня. Экономическая ситуация в стране развивается в рамках базового прогноза ЦБ, поэтому большинство экспертов ожидают снижения ставки с нынешних 14,5% до 14% годовых. Некоторые финансисты не исключают и других сценариев.

Снижение ключевой ставки повлияет на ставки в коммерческих банках по кредитам и вкладам. Вклады станут немного менее выгодными, а кредиты более доступными. Снижение на 0,5 процентного пункта не является значительным для финансовых решений, но тенденция к снижению, скорее всего, продолжится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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