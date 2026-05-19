В "МК" заявили о грубом поведении неизвестных в масках в здании

Неизвестные ворвались в здание редакции "Московский комсомолец" на улице 1905 года. Как сообщил заместитель генерального директора Олег Воробьев, люди в форме и гражданской одежде не представились и вели себя грубо с сотрудниками охраны.

Неизвестные поднялись на этаж, где находятся арендаторы, не имеющие отношения к деятельности СМИ. Юрист редакции Надежда Амелина заявила, что документы участники визита не предъявили, а правоохранительные структуры не подтвердили проведение следственных или оперативных действий в здании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.