Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента России. По видеосвязи с вопросом к мэру обратилась жительница Нижегородского района Ольга Олохова. Она попросила ускорить ремонт ледовой арены "Меридиан" на Рязанском проспекте.

По ее словам, такой спорткомплекс рядом с домом – отличная возможность для всех жителей заниматься зимними видами спорта круглый год. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.