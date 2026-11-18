Маркетплейс Wildberries опроверг массовую установку экранов с информацией о заказах в пунктах выдачи. Ранее в интернете распространились видео, на которых состав покупок транслировали на мониторах в клиентской зоне.

Представители компании сообщили, что это была инициатива сотрудников конкретного ПВЗ. С менеджером провели беседу, а показывать состав заказов на экранах больше не будут.

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