Появление новых станций метро в Балашихе может способствовать росту стоимости недвижимости. Об этом заявил председатель правления Московского центра урбанистики "Город" Алексей Расходчиков.

В долгосрочной перспективе продление Арбатско-Покровской линии положительно повлияет на развитие Балашихи. В частности, рядом с новыми станциями могут появиться коммерческие проекты.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.