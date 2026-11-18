18 ноября, 13:30Общество
Строительство метро создаст условия для роста стоимости жилья в Балашихе
Появление новых станций метро в Балашихе может способствовать росту стоимости недвижимости. Об этом заявил председатель правления Московского центра урбанистики "Город" Алексей Расходчиков.
В долгосрочной перспективе продление Арбатско-Покровской линии положительно повлияет на развитие Балашихи. В частности, рядом с новыми станциями могут появиться коммерческие проекты.
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.