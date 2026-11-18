Количество обращений к сервису "Моя семья" за время его работы превысило 20 миллионов. Об этом написал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, уже в течение 6 лет портал помогает москвичам искать информацию о своих предках. Пользователям доступны порядка 13,5 миллиона страниц документов Главархива Москвы, в их числе такие экзотичные документы, как ревизские сказки, исповедные ведомости и брачные обыски.

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