Представители 154 стран приехали на Всемирную общественную ассамблею в Москву

Представители 154 стран приехали в Москву на Всемирную общественную ассамблею. Организатор форума, генеральный секретарь Ассамблеи народов мира Андрей Бельянинов отметил, что участвовать в дискуссиях будут и представители недружественных стран.

Форум продлится два дня. Для участников, которых в этом году зарегистрировалось больше пяти тысяч, откроются 59 дискуссионных площадок.

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