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18 августа, 13:30

Общество

Минпросвещения определило максимальное количество уроков для школьников

Минпросвещения определило максимальное количество уроков для школьников

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Минпросвещения определило максимальное количество уроков в день для школьников. Согласно методическим рекомендациям ведомства, для первоклассников в сентябре и октябре предусмотрено не более трех уроков в день, в ноябре и декабре не более четырех.

Продолжительность занятий в эти периоды составляет 35 минут, а с января по май уроки могут длиться 40 минут. Один раз в неделю в расписание также можно включить урок физкультуры.

Для учеников вторых, третьих и четвертых классов максимальная нагрузка составляет пять уроков в день без учета физкультуры. В шестых классах допускается до шести уроков в день. Для учеников седьмых, восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов максимальное количество составляет семь уроков в день.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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