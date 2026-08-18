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18 августа, 11:15

Общество

В столичном ЖК нашли предполагаемых виновников, бросавших на авто шары с водой

В столичном ЖК нашли предполагаемых виновников, бросавших на авто шары с водой

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В столичном ЖК "Аэробус" нашли предполагаемых виновников, которые бросали наполненные водой тяжелые шары на припаркованные автомобили. В результате повреждены 8 машин. Удары были такой силы, что у некоторых автомобилей пробило крыши.

Как сообщили представители управляющей компании, стороны, по их данным, пришли к соглашению. Предполагаемые виновники готовы возместить ущерб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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