Курс евро поднялся до 100 рублей на Forex

Мировые валюты продолжают дорожать по отношению к рублю. Накануне на рынке Forex курс доллара в моменте поднимался до 86 рублей, а евро – до 100 рублей.

Ослабление рубля связывают с ухудшением геополитической ситуации, ростом импорта и снижением предложения валюты со стороны экспортеров. Дополнительное давление оказывают покупки валюты Минфином РФ и снижение ключевой ставки.

Аналитики допускают, что в ближайшие недели доллар может приблизиться к 90 рублям, а евро – превысить 100 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.