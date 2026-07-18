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18 июля, 22:20

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Фестиваль VK Fest на ВДНХ объединил музыку, развлечения и отдых

Фестиваль VK Fest на ВДНХ объединил музыку, развлечения и отдых

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Лето, музыка, игры и новые технологии: на ВДНХ прошел первый день масштабного фестиваля VK Fest. Он собрал известных артистов, блогеров и десятки тысяч гостей.

Обширная территория главной выставки страны, которая впервые принимала фестиваль, позволила организаторам увеличить и разнообразить число тематических зон.

На нескольких сценах выступили как набирающие популярность исполнители, так и звезды российской поп-музыки. В их числе – Zivert, Дора, Татьяна Куртукова, JONY, Ева Польна, Антоха МС и многие другие.

Особое внимание на фестивале уделили семейному отдыху. Для гостей с детьми подготовили пространства фильмов "Чебурашка-3" и "Последний богатырь. Колобок", батуты, кинетическую песочницу и встречи с мультгероями.

Интересные для себя площадки нашли любители инноваций и активного отдыха: в технологической зоне можно было поиграть в VR-прятки на МКС и изучить строение человека через микроскопы, а в спортивной – протестировать гоночные симуляторы и поучаствовать в десятках активностей.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева погуляли по пространству фестиваля и пообщались с его гостями.

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