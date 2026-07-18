В Парке Горького появился новый павильон "Мечта"

В Парке Горького на Пушкинской набережной начал работу новый павильон "Мечта". Его площадь составляет почти три тысячи квадратных метров.

Открытие площадки состоялось в рамках форум-фестиваля "Российская креативная неделя", который собрал более 350 спикеров. Главная тема форума в этом году – "Ценности, объединяющие мир".

В течение двух дней участники обсудят развитие креативных индустрий, их влияние на экономику и международное сотрудничество. Всего запланировано более 60 мероприятий. Среди спикеров – представители Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

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