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Новости

18 июля, 17:30

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В Парке Горького появился новый павильон "Мечта"

В Парке Горького появился новый павильон "Мечта"

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В Парке Горького на Пушкинской набережной начал работу новый павильон "Мечта". Его площадь составляет почти три тысячи квадратных метров.

Открытие площадки состоялось в рамках форум-фестиваля "Российская креативная неделя", который собрал более 350 спикеров. Главная тема форума в этом году – "Ценности, объединяющие мир".

В течение двух дней участники обсудят развитие креативных индустрий, их влияние на экономику и международное сотрудничество. Всего запланировано более 60 мероприятий. Среди спикеров – представители Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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