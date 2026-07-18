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Новости

18 июля, 17:15

Транспорт

Новости города: движение транспорта ограничено 18 и 19 июля на Пречистенской набережной

Новости города: движение транспорта ограничено 18 и 19 июля на Пречистенской набережной

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На Пречистенской набережной временно ограничено движение. Речь идет об участке от Крымского моста до улицы Ленивка. Ограничения связаны с работами по благоустройству. Специалисты проводят работы 18 и 19 июля, чтобы сделать дорогу комфортнее для автомобилистов. Ограничения снимут в ночь на 20 июля.

Доставка заказов роботами-курьерами стала доступна еще в 31 районе Москвы. Как сообщили в столичном Дептрансе, сейчас по городу проезжают свыше 400 роверов. За сутки они развозят более 1,5 тысячи заказов. В среднем на доставку уходит около 15 минут. В новых зонах запустили устройства нового поколения. У них выше проходимость, а траекторию движения рассчитывает специальная нейросеть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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