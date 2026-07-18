Жители микрорайона Зеленые аллеи в Видном пожаловались на транспортный коллапс. До метро "Царицыно" ходит только одна маршрутка № 1020, еще несколько маршрутов приходится делить с пассажирами соседнего Расторгуева.

По словам жителей, машин не хватало и раньше, а теперь водители перестали заезжать на привычную остановку. Причина – новые дорожные знаки. Вдоль первых корпусов появился знак "кирпич", в результате чего движение стало односторонним. Из-за этого водители не могут подъехать к остановке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

