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18 июля, 15:15

Общество

Оранжевый уровень опасности объявлен 19 и 20 июля в Москве из-за жары

Оранжевый уровень опасности объявлен 19 и 20 июля в Москве из-за жары

Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

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В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с установившейся жарой. Об этом предупредили в столичном главке МЧС России и столичном Дептрансе.

Причиной зноя стал стойкий антициклон, который будет определять погоду в ближайшие дни. В субботу, 18 июля, воздух в городе прогрелся до 25 градусов, а в области – до 27 градусов. В воскресенье, 19-го числа, столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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