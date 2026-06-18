"Дневник чемпионата": первый тур группового этапа ЧМ завершился несколькими сенсациями

Первый тур группового этапа чемпионата мира по футболу завершился несколькими неожиданными результатами. Однако турнир только набирает обороты и основные события еще впереди. Во втором туре группового этапа состоятся матчи Чехии с ЮАР и Швейцарии с Боснией.

Большой интерес к турниру наблюдается в Узбекистане. Перед матчем национальной сборной в Ташкенте были переполнены кафе и рестораны, где болельщики ожидали дебюта своей команды на мировом первенстве. В день игры власти приняли решение перенести начало рабочего дня на один час позже.

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