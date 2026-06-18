18 июня оказалось самым холодным днем с начала лета в Москве

В четверг, 18 июня, температура в Москве поднялась лишь до 16 градусов. Такой показатель стал самым низким значением с начала календарного лета.

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, в пятницу, 19 июня, погода в столице по-прежнему будет находиться под влиянием циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, а во второй половине дня вновь возможны кратковременные дожди.

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