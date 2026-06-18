Рейсы в аэропорту Шереметьево выполняются по скорректированному расписанию

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме с корректировками в расписании. Авиакомпании выполняют рейсы по обновленному графику. Обстановка в терминалах остается спокойной, доступны свободные посадочные зоны.

Пассажирам отмененных рейсов рекомендуют не приезжать в аэропорт. Возврат и обмен билетов советуют оформлять дистанционно.

Как работает аэропорт после корректировок расписания? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.