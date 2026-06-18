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18 июня, 16:15

Транспорт

Рейсы в аэропорту Шереметьево выполняются по скорректированному расписанию

Рейсы в аэропорту Шереметьево выполняются по скорректированному расписанию

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Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме с корректировками в расписании. Авиакомпании выполняют рейсы по обновленному графику. Обстановка в терминалах остается спокойной, доступны свободные посадочные зоны.

Пассажирам отмененных рейсов рекомендуют не приезжать в аэропорт. Возврат и обмен билетов советуют оформлять дистанционно.

Как работает аэропорт после корректировок расписания? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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