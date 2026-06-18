В ЦОДД рассказали об ограничениях на дорогах Москвы 18 июня

На юго-востоке Москвы 18 июня фиксируются наиболее серьезные затруднения в движении, сообщили в ЦОДД. Там ограничено движение по МКАД в обоих направлениях от Каширского шоссе до Волгоградского проспекта, а также перекрыт ряд улиц в районе Капотни.

Кроме того, плотное движение наблюдается на Ленинградском шоссе в сторону центра и на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля.

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