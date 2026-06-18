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18 июня, 08:15

Шоу-бизнес

Тверской суд Москвы 18 июня вынесет приговор блогеру Митрошиной

Тверской суд Москвы 18 июня вынесет приговор блогеру Митрошиной

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Суд вынесет приговор блогеру Митрошиной 18 июня

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Тверской суд Москвы 18 июня вынесет приговор блогера Александре Митрошиной. Накануне состоялись прения сторон.

По делу о легализации более 127 миллионов рублей прокурор запросил для подсудимой 3 года колонии и штраф в 900 тысяч рублей. Кроме того, у блогера могут конфисковать в доход государства имущество на 115 миллионов. Сама Митрошина заявила, что готова к любому исходу.

По версии обвинения, деньги девушка получила в результате уклонения от уплаты налогов, а затем отмывала их, в частности через сделки с московской недвижимостью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Дело блогера Митрошиной
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