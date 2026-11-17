В столичном регионе насчитывают около 5 тысяч лис. Некоторые из них выходят к прохожим в городских зеленых зонах, а москвичи заводят таких животных в качестве домашних питомцев.

Однако содержание лис регулируется законодательством. Обыкновенные лисицы входят в перечень животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Исключение предусмотрено для специально разводимых одомашненных лис.

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