17 октября, 22:15Шоу-бизнес
Актриса Зоя Зиновьева обвинила столичный автосервис в повреждении иномарки
Звезда сериала "Беспринципные" Зоя Зиновьева обвиняет московский автосервис в беспринципности.
По словам актрисы, проколотое колесо обошлось ей слишком дорого, а последовавший конфликт привел к тому, что теперь ей придется ремонтировать еще и дорогой автомобиль.
В мастерской утверждают обратное: клиентка отказалась платить за работу и сама въехала в ворота сервиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.