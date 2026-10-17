Актриса Зоя Зиновьева обвинила столичный автосервис в повреждении иномарки

Звезда сериала "Беспринципные" Зоя Зиновьева обвиняет московский автосервис в беспринципности.

По словам актрисы, проколотое колесо обошлось ей слишком дорого, а последовавший конфликт привел к тому, что теперь ей придется ремонтировать еще и дорогой автомобиль.

В мастерской утверждают обратное: клиентка отказалась платить за работу и сама въехала в ворота сервиса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

