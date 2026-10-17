Военно-исторический музыкальный фестиваль "Битва оркестров" прошел в Москве

Военно-исторический музыкальный фестиваль "Битва оркестров" прошел в Зале полководцев Музея Победы. Мероприятие было организовано в формате концерта-лекции с участием военных оркестров Московского военного округа, академического ансамбля и приглашенных солистов.

Зрители смогли окунуться не только в мир музыки, но и узнать историю воинских музыкальных ритуалов от Петровской эпохи до наших дней, появления и изменения государственного гимна, маршей и вальсов разных времен.

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