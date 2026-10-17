Онлайн-школы могут подменять выбранных репетиторов после оплаты занятий

Онлайн-школы могут подменять выбранных родителями репетиторов после оплаты занятий. Вместо преподавателя с опытом и регалиями ученику назначают другого специалиста, а занятия иногда проводят с выключенной камерой, чтобы скрыть подмену.

Маркетолог Полина Суворова отмечает, что в борьбе за клиентов некоторые платформы используют громкие имена и обещания гарантированного поступления. При этом адвокат Владимир Быстров поясняет, что при несоответствии услуги заявленным условиям заказчик вправе отказаться от нее и потребовать возврат денег.

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