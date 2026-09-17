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17 сентября, 11:15

Происшествия

Массовая авария с пострадавшими произошла на Страстном бульваре

Массовая авария с пострадавшими произошла на Страстном бульваре

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Массовая авария с пострадавшими произошла на Страстном бульваре. В Сети публикуют момент столкновения.

Водитель легковой машины на большой скорости выехал на островок безопасности, затем вылетел на встречную полосу. Он задел другой легковой автомобиль и лоб в лоб врезался в грузовик. По предварительным данным МВД, пострадали четыре человека, в том числе восьмилетний ребенок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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