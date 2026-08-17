Жители дома на западе Москвы пожаловались на соседку, которая подкармливает голубей

Жители дома на 2-й Филевской улице пожаловались на соседку, которая несколько раз в день подкармливает голубей во дворе. По словам москвичей, из-за этого у дома собираются сотни птиц, а на земле остаются крупа и помет.

Соседи считают, что такое кормление создает антисанитарию и может привлечь крыс и мышей. Сама женщина утверждает, что помогает птицам уже более 30 лет, подсыпая им перловку и пшено.

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