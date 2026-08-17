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17 августа, 22:15

Общество

Маркетолог рассказал, как не потратить лишнего при сборах в школу

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При подготовке ребенка к школе сначала стоит изучить рынок, а не покупать все товары в одном магазине, посоветовал маркетолог Игорь Новиков.

По его словам, важно рационально подходить к покупкам. Если рюкзак, пенал или другие вещи еще исправны, необязательно приобретать новые. Также эксперт рекомендует не закупать заранее товары, которые не входят в обязательный список. Лучше дождаться 1 сентября и уточнить у учителя, что именно понадобится ребенку для учебы, добавил Новиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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